Резиденция Деда Мороза в Петропавловске открыла двери для всех

На территории «Этно-деревни» свои двери открыла новогодняя резиденция Деда Мороза, — сообщили в администрации Петропавловска-Камчатского.

На веселом зимнем празднике были дети и их родители, ростовые куклы и, конечно – Дед Мороз со Снегурочкой, которые исполняли самые заветные новогодние желания детей.

Ррезиденция деда Мороза в Петропавловске-Камчатском будет работать до 8 января включительно.

28, 29 и 30 декабря гостей в Резиденции ждут с 17.00 до 20.00 часов;

31 декабря Резиденция будет открыта с 12.00 до 16.00 часов;

1 января – с 14.00 до 19.00 часов;

2,3,4,5,6,7,8 января с 15 до 19.00 часов.

Вход свободный.