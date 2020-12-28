Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ: необходимо исключить малейшие шансы заболевания COVID-19 на бортах рыбодобывающих и транспортных судов

Более строгие протоколы безопасности из-за COVID-19 введут на рыбодобывающих предприятиях, участвующих в охотоморской путине. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба под председательством главы Федерального агентства по рыболовству Ильи ШЕСТАКОВА по подготовке охотоморской путины, стартующей 1 января. В заседании принял участие министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ.

На совещании обсуждались моменты, связанные с организацией рыболовства: своевременная выдача всех необходимых разрешений территориальными управлениями Росрыболовства, вопросы загрузки внутренних мощностей по переработке и ситуация, складывающаяся с доставкой продукции в порты Китая и Южной Кореи в условиях сложной эпидемиологической обстановки. В целом было отмечено, что все технические мероприятия по проведению путины проходят штатно.

«У нас с 1 января стартует охотоморская минтаевая путина. Сейчас проходят организационные мероприятия по подготовке к ней: все суда должны получить необходимые документы, поэтому наши коллеги из Росрыболовства активно готовят ответы на запросы предприятий, выпускают разрешения. Всё это традиционно организовано на высоком уровне — рыбаки должны начать путину вовремя. Вместе с тем совещание было в большей степени посвящено проблемным вопросам, в частности, сложностям из-за коронавируса, которые могут повлиять на экспорт нашей продукции. Так, на протяжении нескольких месяцев мы замечаем нестабильную работу по приёму нашим внешнеэкономическим партнёром, Китайской народной республикой, рыбы, которая доставляется из районов промысла или береговой переработки. Замечания касаются в первую очередь фиксации на упаковке продукции возбудителей коронавируса», — рассказал Андрей Здетоветский.

На заседании было принято решение разработать регламент, предусматривающий обмен с китайской стороной списками судов, в отношении которых даются дополнительные гарантии, что ими неукоснительно соблюдаются рекомендации, исключающие появление вируса на борту и на произведённой продукции. Представители Роспотребнадзора рекомендовали ввести схему, которая применяется для предприятий, работающими вахтовым методом. Согласно этой схеме все сотрудники помещаются в обсерваторы, где проводятся исследования не только на наличие вируса, но и на иммуноглобулин типа G и M с последующим двухнедельным карантином. Эта методика, по словам представителей Роспотребнадзора, показала свою эффективность.

В случае, если на упаковках продукции будут обнаружены следы коронавируса, предприятиям будет отказано в возможности осуществления экспорта на территорию КНР.

«Конечно, сейчас предприятиям необходимо проанализировать все риски, в том числе продумать максимально возможный контроль членов экипажа, чтобы исключить малейшие шансы заболевания COVID-19 на бортах рыбодобывающих судов и — что не менее значимо — на бортах транспортных судов, которые доставляют продукцию из районов промысла на экспорт. При соблюдении всех мер безопасности предприятия не почувствуют каких-либо проблем», — отметил Андрей Здетоветский.

Он также добавил, что наряду с этим Росрыболовством прорабатывается вопрос реализации рыбной продукции на внутреннем рынке.

Напомним, при правительстве Камчатского края постоянно действует региональный штаб по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории полуострова. Заседания штаба под председательством губернатора Владимира Солодова являются регулярными, специалисты различных ведомств делятся оперативной информацией и держат ситуацию на контроле.