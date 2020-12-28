Медики «красных зон» на Камчатке получат дополнительные выплаты за работу в новогодние праздники

Владимир СОЛОДОВ поручил обеспечить дополнительную выплату медикам, работающим с COVID-19, за работу в новогодние праздники. Об этом глава региона заявил на оперативном заседании правительства Камчатского края.

«Хочу напомнить о решении Президента Российской Федерации Владимира Путина произвести двойную оплату, в том числе и по стимулирующим доплатам, медикам, которые будут работать в новогодние праздники. Нам необходимо сделать все расчёты, чтобы те врачи, медсёстры, фельдшеры, которые выходные дни посвятят своей работе, очень нужной нам сейчас, соответствующее стимулирование получили», – отметил Владимир Солодов.

На территории Камчатского края в лечении больных COVID-19 задействованы 97 врачей и 255 фельдшеров и медицинских сестёр.

Добавим, ранее Владимир Путин напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, но Трудовой кодекс не предусматривает аналогичного увеличения дополнительных выплат для медиков, занятых в борьбе с коронавирусом. Глава государства счёл необходимым удвоить доплаты медикам за борьбу с коронавирусом в новогодние праздники.

Правительство РФ уже подготовило постановление об удвоении выплат медработникам, работающим с пациентами с COVID-19 во время новогодних праздников. Повышенную специальную социальную выплату они получат уже в январе. Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин напомнил, что в новогодние праздники продолжится и вакцинация от коронавируса, что также добавляет нагрузку врачам и медсестрам, а также другому медперсоналу.

Напомним, при правительстве Камчатского края постоянно действует региональный штаб по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории полуострова. Заседания штаба под председательством губернатора Владимира Солодова являются регулярными, специалисты различных ведомств делятся оперативной информацией и держат ситуацию на контроле.