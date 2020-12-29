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Цены на подсолнечное масло и сахар на Камчатке не взлетят до 1 апреля 2021 года

Цены на подсолнечное масло и сахар на Камчатке не взлетят до 1 апреля 2021 года

Правительство Камчатского края утвердило коэффициенты к розничным ценам на рафинированное подсолнечное масло и сахар-песок. Соответствующее соглашение было подписано в региональном министерстве экономического развития.

По поручению главы Российской Федерации в стране началось сдерживание цен на продукты питания. Зафиксированы цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Камчатка в числе первых регионов подключилась к федеральному соглашению по сдерживанию цен.

«Это четырёхстороннее соглашение. Оно заключено между Минпромторгом Российской Федерации, Минсельхозом Российской Федерации, производителями и крупными розничными сетями. В рамках этого соглашения у нас в стране зафиксированы цены на сахар-песок и на подсолнечное масло. Они зафиксированы с двух сторон – с одной стороны производителями, с другой – представителями розничных сетей», – рассказала министр экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова.

Принятие соответствующих нормативно-правовых актов и фиксация цен проходят по территории всей страны. Регионы, которые находятся к востоку от Урала, вводят на указанную продукцию повышающие коэффициенты. Причина этого – сложная логистика и большие транспортные затраты на доставку продуктов в отдалённые районы.

«Продукты питания в Пенжинском районе стоят заметно дороже, чем в Петропавловске-Камчатском. Поэтому мы на территории Камчатского края ввели ценовые зоны: первая ценовая зона — это Авачинская агломерация: Петропавловск-Камчатский, Вилючинск, Елизово и Елизовский район.  Здесь мы зафиксировали цену на 1 кг сахара-песка – 64 рубля, на 1 литр рафинированного подсолнечного масла – 139 рублей. Вторая ценовая зона – Мильковский, Соболевский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский и Быстринский районы.  Здесь цена сахара-песка зафиксирована в 76 рублей за 1 кг и 154 рубля за литр подсолнечного масла. Третья ценовая зона – все районы Корякского округа и Алеутский район. Там стоимость килограмма сахара зафиксирована на уровне 125 рублей, масла – 205 рублей», – добавила Юлия Морозова.

Контроль за ценообразованием в розничной сети на территории всех субъектов РФ осуществляют Федеральная налоговая и Федеральная антимонопольная службы. Любое обращение жителя, любая фиксация повышенной стоимости этих продуктов – фотография, пост в социальных сетях – станут предметом разбирательства и послужат основанием для наложения штрафов на те магазины, которые нарушают цены, зафиксированные в регионе.

Напомним, в целях сдерживания роста цен Владимир Путин в декабре 2020 года поручил Правительству РФ обеспечить реализацию мер по стабилизации на внутреннем рынке страны цен на базовые продовольственные товары, в том числе на сахар-песок и масло подсолнечное. В рамках исполнения поручения Минсельхозом России, Минпромторгом России и производителями сахара и растительного масла заключены соглашения о принятии мер по снижению и поддержанию цен на эти виды товаров. Срок их действия – до 1 апреля 2021 года.

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