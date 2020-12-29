Кречеты в городском подвале: двоим петропавловцам грозит до 7 лет колонии

Двое жителей Петропавловска-Камчатского подозреваются в незаконной добыче, содержании, перевозке и хранении краснокнижных птиц.

«По версии следствия, в осеннее-зимний период 2020 года, до 24 декабря, то есть до момента обнаружения и изъятия кречетов сотрудниками правоохранительных органов, подозреваемые незаконно добыли, осуществили последующую перевозку, содержание и хранение двух особей диких птиц отряда соколообразных – кречетов, в подвальном помещении дома, расположенного по улице Автомобилистов в Петропавловске-Камчатском», – сообщили в краевом управлении СКР.

В отношении двух жителей Петропавловска, мужчин 1975 и 1991 годов рождения, возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание, перевозка и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу России). Ущерб, причиненной злоумышленниками Российской Федерации, оценен в сумму, превышающую 2 миллиона рублей.

Птицы после их изъятия и осмотра переданы специалисту-орнитологу, для оценки их состояния и решения вопроса о выпуске в естественную среду обитания. Максимальное наказание, которое грозит браконьерам — 7 лет колонии.