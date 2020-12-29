Доехать на «ёлку» в новогоднюю ночь можно и на автобусе

В новогоднюю ночь в Петропавловске-Камчатском будет курсировать общественный транспорт, сообщили в мэрии.

12 автобусов будут работать на городских маршрутах №№ 1, 20, 21, 22, 26, 30 в период с 22:00 31 декабря до 3:30 1 января.

Кроме того, в новогоднюю ночь будут ездить бесплатные автобусы – «ДедМоробусы», которые доставят жителей к месту проведения праздника с КП и обратно. Движение по улице Озерновская коса будет перекрыто с 21:00 31 декабря до 2:00 1 января. Транспорт будет двигаться со стороны ул. Набережная, через площадь, непосредственно у памятника Ленину.