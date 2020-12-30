Закинем удочки: 156 тонн водных биоресурсов смогут выловить рыбаки-любители в 2021 году

Квоты вылова рыбы и краба для любительского рыболовства на прибрежных территориях полуострова установлены в Камчатском крае. Объёмы вылова определены для трески, минтая, камбалы, палтуса, терпуга, наваги, а также для камчатского краба и краба-стригуна бэрди.

«Всего в рамках любительского рыболовства граждане смогут выловить 156 тонн квотируемых водных биоресурсов. Кроме того, мы ведём работу по расширению зон для любительского и спортивного рыболовства. Так, в 2021 году для такого вида рыболовства будут доступны участок рядом с селом Тигиль и морской участок рядом с Тиличиками. Для развития туристического рыболовства планируем открыть участок на реке Жупанова в Елизовском районе, а также на реках Усть-Камчатского района», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ.

Он добавил, что прорабатывается вопрос открытия новых участков для любительского рыболовства в Усть-Большерецком районе. Один сформирован на реке Озерной в районе посёлка Шумный, другой планируется установить на реке Каюк. Вопросы размещения мест для любительской рыбалки сейчас проходят согласование со всеми ответственными инстанциями.

Напомним, в соответствии с нормами федерального законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах Камчатского края общего пользования свободно и бесплатно. При этом они должны использовать разрешенные орудия лова и соблюдать суточные нормы добычи водных биоресурсов.