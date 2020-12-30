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Камчатка в порядке

В ковид-госпитали Камчатки за сутки доставили 60 новых пациентов

За сутки на 30 декабря на Камчатке зарегистрировано 76 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, - сообщает сайт стопкоронавирус41.рф.

60 человек попали в специализированные госпитали. Всего в стационарах находятся 593 пациента, в том числе 432 – с ковидной пневмонией. Свободными остаются 147 коек из 740.

Всего, по данным минздрава Камчатского края, на 30 декабря в регионе переболели COVID-19 10 тысяч 27 человек. За прошедшие сутки официально выздоровели 69 пациентов. Общее количество излечившихся - 8 773 человека.

Напомним, при правительстве Камчатского края постоянно действует региональный штаб по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории полуострова. Заседания штаба под председательством губернатора Владимира Солодова являются регулярными, специалисты различных ведомств делятся оперативной информацией и держат ситуацию на контроле.

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