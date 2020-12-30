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Итоги полицейского рейда: кафе и бары принимают гостей после 23 часов и незаконно торгуют алкоголем

Итоги полицейского рейда: кафе и бары принимают гостей после 23 часов и незаконно торгуют алкоголем

На минувшей неделе камчатские полицейские совместно с ОМОН и Росгвардией провели масштабные рейды по увеселительным заведениям Петропавловска и Елизова. В частности, выясняли, не нарушаются ли запрет на работу общепита после 23.00, установленный постановлением правительства региона, проверяли лицензии на торговлю алкоголем, соблюдение миграционного законодательства и т.д.

«В течение трех ночей проверено полтора десятка увеселительных заведений. Ряд баров и кафе правоохранители посещали несколько раз. В шести заведениях обнаружены нарушения законодательства. Предприниматели-нарушители продолжали принимать посетителей после 23 часов, сотрудники заведений на местах работы находились без масок, а также были выявлены нарушения в области реализации крепкой алкогольной продукции», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», ст. 20.6.1 КРФоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и ч. 2 ст. 14.17.1 КРФоАП «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами». У предпринимателей-нарушителей изъято крепкой алкогольной продукции, в том числе с признаками подделки, общим объемом более 430 литров.

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