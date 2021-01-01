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Ушла из жизни автор поэмы «Молчание Камчатки»

Ушла из жизни автор поэмы «Молчание Камчатки»

1 января 2021 г. не стало камчатской поэтессы Ольги Борисовны ШИШКОВОЙ

Она умерла после долгой болезни. Её поэма «Молчание Камчатки» на днях вышла из печати, и Ольга Борисовна успела увидеть её первые экземпляры, прибывшие из Владивостока.

Она родилась в 1959 г. в Приморье, в том же году ее ребенком привезли на Камчатку, которой она отдала всю свою дальнейшую жизнь. Работала директором клуба в морском порту Петропавловска, корреспондентом радио и телевидения, автор трех поэтических книг, член Союза писателей России. В 2020 году награждена Почетным знаком «За верность Камчатке».

Приносим искренние соболезнования родным и близким. Светлая память об Ольге Борисовне останется в наших сердцах.


Писатели, члены Союза писателей России. Журналисты, члены Союза журналистов России.

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