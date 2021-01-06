Двое работников Асачинского рудника пока остаются под завалами шахты. Прокуратура и следком проводят проверку

Работы по спасению двух работников Асачинского рудника, оказавшихся под завалами, идут на Камчатке, - сообщили в министерстве специальных программ Камчатского края.

Информация об обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения поступила в оперативную дежурную смену краевого МЧС 6 января, около полудня. По предварительным данным, под завалами оказалось пять человек, трое из которых выбрались на поверхность самостоятельно. Судьба ещё двух человек остаётся неизвестной.

«Сейчас под землёй работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идёт разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии. Силы и средства краевого управления МЧС, а также остальных органов РСЧС находятся в готовности оказать всю необходимую помощь пострадавшим. В частности, к вылету готов вертолёт медицины катастроф», — рассказал врио заместителя председателя правительства Камчатского края — министр специальных программ Александр Заболиченко.

Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту обрушения в шахтах Асачинского золоторудного месторождения. Кроме того, прокуратура проверит исполнение законодательства об охране труда на предприятии, - сообщает пресс-служба надзорного органа.

Следственный комитет на Камчатке также проводит комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о выезде следственно-оперативной группы на место происшествия, - сообщили в СУ СКР региона.

Асачинское золоторудное месторождение расположено в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского, в Елизовском муниципальном районе. Лицензиями на право пользования недрами Асачинского золоторудного месторождения обладает ЗАО «Тревожное Зарево». Компания занимается добычей золото-серебряной руды. Этот рудник является одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.