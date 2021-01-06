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Режим работы поликлиник может быть изменен для удобства камчатцев

Режим работы поликлиник может быть изменен для удобства камчатцев

Кардинально пересмотреть режим работы городских поликлиник предложил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Речь об этом шла на встрече с работниками городской поликлиники №2 в Петропавловске-Камчатском.

Глава региона высоко оценил техническую оснащенность учреждения. В поликлинике имеется все необходимое современное оборудование, в том числе компьютерный томограф. Владимиру Солодову показали современное отделение для реабилитации пациентов, обустроенное по последнему слову техники. Он отметил, что такое оборудование должно использоваться по максимуму.

"Обсудили очень важный вопрос - возможность изменения режима работы для того, чтобы максимально задействовать оборудование и помещения, с одной стороны, а с другой стороны, создать комфортные условия для жителей. Работающим людям удобнее посещать поликлинику в выходные дни или в вечернее время. С пятидневным режимом работы поликлиники многим горожанам приходится отпрашиваться с работы или идти к платным специалистам, которые работают в удобное время. Эта задача в приоритете", - сказал Владимир Солодов.

Еще одним важным вопросом, который губернатор обсудил с врачами, стала обеспеченность специалистами. Главный врач отметил нехватку врачей некоторых специальностей, в том числе терапевтов. Владимир Солодов поручил региональному Минздраву провести работу с поликлиниками и больницами и в первую очередь создать список тех медицинских специальностей, где отмечается неукомплектованность штата.

"Сейчас нам необходимо понять количество недостающих кадров на территории всего края, чтобы продумать эффективную систему привлечения специалистов в регион. В краевой столице недостаток врачей ощущается не так остро, как в районах Камчатки. Главное для нас — это люди, которые должны получать достойную медицинскую помощь независимо от места проживания", - сказал губернатор.

Добавим, в период длинных новогодних выходных поликлиника работает в облегченном формате: дежурят по 2 терапевта, также работают врачи на вызовах на дом.

Напомним, укомплектованность медицинским персоналом поликлиник составляет 78%. Для решения вопроса кадрового дефицита в 2020 году привлечены были привлечены врач-инфекционист, 3 участковых врача-терапевта. Из 12 штатных участковых терапевтов работает 5 человек.

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