Режим работы поликлиник может быть изменен для удобства камчатцев

Кардинально пересмотреть режим работы городских поликлиник предложил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Речь об этом шла на встрече с работниками городской поликлиники №2 в Петропавловске-Камчатском.

Глава региона высоко оценил техническую оснащенность учреждения. В поликлинике имеется все необходимое современное оборудование, в том числе компьютерный томограф. Владимиру Солодову показали современное отделение для реабилитации пациентов, обустроенное по последнему слову техники. Он отметил, что такое оборудование должно использоваться по максимуму.

"Обсудили очень важный вопрос - возможность изменения режима работы для того, чтобы максимально задействовать оборудование и помещения, с одной стороны, а с другой стороны, создать комфортные условия для жителей. Работающим людям удобнее посещать поликлинику в выходные дни или в вечернее время. С пятидневным режимом работы поликлиники многим горожанам приходится отпрашиваться с работы или идти к платным специалистам, которые работают в удобное время. Эта задача в приоритете", - сказал Владимир Солодов.

Еще одним важным вопросом, который губернатор обсудил с врачами, стала обеспеченность специалистами. Главный врач отметил нехватку врачей некоторых специальностей, в том числе терапевтов. Владимир Солодов поручил региональному Минздраву провести работу с поликлиниками и больницами и в первую очередь создать список тех медицинских специальностей, где отмечается неукомплектованность штата.

"Сейчас нам необходимо понять количество недостающих кадров на территории всего края, чтобы продумать эффективную систему привлечения специалистов в регион. В краевой столице недостаток врачей ощущается не так остро, как в районах Камчатки. Главное для нас — это люди, которые должны получать достойную медицинскую помощь независимо от места проживания", - сказал губернатор.

Добавим, в период длинных новогодних выходных поликлиника работает в облегченном формате: дежурят по 2 терапевта, также работают врачи на вызовах на дом.

Напомним, укомплектованность медицинским персоналом поликлиник составляет 78%. Для решения вопроса кадрового дефицита в 2020 году привлечены были привлечены врач-инфекционист, 3 участковых врача-терапевта. Из 12 штатных участковых терапевтов работает 5 человек.