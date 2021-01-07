1600 доз доставили на Камчатку для вакцинации против COVID-19

На сегодняшний день иммунизацию прошли 249 человек, из которых 84 — медицинские работники. Об этом в ходе суженного заседания оперативного штаба по недопущению распространения на территории Камчатского края коронавирусной инфекции сообщила заместитель министра здравоохранения региона Марина ВОЛКОВА.

«Для хранения вакцины закуплена морозильная камера объёмом 13 кубических метров, мы готовы принять 19700 доз, которые поступят к нам в январе-феврале. К вакцинации полностью готовы 6 учреждений: кардиодиспансер, детская поликлиника № 1, взрослая поликлиника № 1, Елизовская районная больница, городская больница № 1 и центр общественного здоровья и медицинской профилактики», — сказала Марина Волкова.

Говоря о ситуации в целом, она добавила, что на данный момент свободный коечный фонд позволяет оказывать помощь в стационарах. 7 января к дежурству подключится военный госпиталь, чтобы снизить нагрузку на государственные учреждения здравоохранения. В Петропавловске-Камчатском в праздничные дни дежурят 19 бригад скорой медицинской помощи. С начала 2021 года на Камчатке проведено 2729 тестов на COVID-19.

Предстоящую массовую вакцинацию против коронавируса специалисты считают наилучшим средством профилактики опасного заболевания.