Губернатор призвал воздержаться от массовых крещенских купаний

Правительство Камчатского края рекомендует гражданам воздержаться от массовых крещенских купаний в этом году. С таким предложением на суженном заседании оперативного штаба по недопущению распространения на территории Камчатского края коронавирусной инфекции выступил губернатор региона Владимир СОЛОДОВ.

«Во время проведения крещенских купаний устанавливают палатки для обогрева, где неизбежно образуется большое скопление людей. Думаю, что в данном случае мы не должны рисковать здоровьем граждан, поэтому рекомендуем не проводить в этом году массовое купание в купелях», — сказал Владимир Солодов.

Напомним, при правительстве Камчатского края постоянно действует региональный штаб по профилактике и недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории полуострова. Заседания штаба под председательством губернатора Владимира Солодова являются регулярными, специалисты различных ведомств делятся оперативной информацией и держат ситуацию на контроле.