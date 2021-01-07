Камчатка прощается с Владимиром Афанасьевичем БИРЮКОВЫМ

6 января 2021 года на 88-м году ушёл из жизни почётный гражданин Камчатки, бывший губернатор Камчатской области

Свои соболезнования выражают участники Камчатского землячества «Гамулы».

«Вся судьба Владимира Афанасьевича Бирюкова связана с развитием далёкого и такого близкого для многих из нас Камчатского края. Из южной Астрахани в 1956 году по распределению он приехал на рыбокомбинат. Прошёл путь от механика до генерального директора производственного объединения «Камчатрыбпром», второго секретаря Камчатского обкома КПСС. В трудные 90-е годы Владимир Афанасьевич возглавил облисполком, затем администрацию области, в 1996 году избран губернатором Камчатской области. Действительно, как Владимир Афанасьевич написал в своей книге «Камчатка: моя жизнь и судьба», полуостров был его судьбой.

Владимир Афанасьевич останется в нашей памяти как мужественный человек, замечательный организатор, один из учредителей и активных участников Камчатского землячества «Гамулы», который внёс большой личный вклад в становление и развитие нашей организации.

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Викторовне, Ирине Владимировне, Василию Владимировичу, родным и близким.





Качин Д.И., Резников П.И., Захаров С.В., Лельчук Л.П., Львов Ю. Н., Семернин В.В., Харлашенков С.М., Галайда В.А., Гладилина Е.А., Захаров М.А., Голощапов А.А., Побережный В.Д., Доброхлеб В.Г., Кубышкина О.П. и все члены межрегиональной общественной организации «Камчатское землячество» «Гамулы».