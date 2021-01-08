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Трагедия на Вилючинском водопаде: один человек погиб, трое пострадали

Трагедия на Вилючинском водопаде: один человек погиб, трое пострадали

Камчатские спасатели завершили аварийно-спасательные работы на Вилючинском водопаде. Под ледяным обвалом погиб один и пострадали три человека, в том числе, 10-летний ребенок, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Других пострадавших не обнаружили.

Напомним, об обрушении ледяной глыбы на водопаде и попавших под обвал людях стало известно 7 января в 14.20. На месте работали более 40 спасателей и кинологический расчет. Пострадавших на месте осматривали медики Территориального центра медицины катастроф.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края, мальчик 2010 года рождения получил сочетанную травму головы, позвоночника и грудной клетки. Он сейчас находится в реанимации, врачи оценивают состояние ребенка, как тяжёлое.

«Вместе с ребёнком в больнице находится отец. Накануне они прилетели из Владивостока. Мужчина 1969 года рождения получил закрытую черепно-мозговую травму и ушибы, его состояние оценивается как средней степени тяжести», — сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Волкова.

Женщине, попавшей под ледяную лавину, назначено амбулаторно лечение. О погибшем туристе подробностей не сообщают. Известно лишь то, что это мужчина. Все попавшие под ледяной обвал на водопаде были в составе одной тургруппы.

Спасатели предполагают, что обрушение ледяного столба могло произойти из-за потепления.

МЧС России по Камчатскому краю просит жителей и гостей края воздержаться от посещения лавиноопасных участков на территории полуострова.

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