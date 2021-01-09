Минтранс Камчатки проверяет соблюдение мер профилактики COVID-19

Сотрудники регионального Минтранса совместно с представителями полиции проверили авиакассу "Аэрофлота".

"Эти мероприятия проводятся по поручению губернатора. Министерством транспорта Камчатского края проводятся проверочные мероприятия на объектах транспорта на предмет соблюдения ограничительных мер и указаний Роспотребнадзора. Сегодня у нас состоялась проверка авиакассы на проспекте Рыбаков. Нарушений выявлено не было. В помещении находятся не более 30 человек, социальная дистанция соблюдается, наличие средств индивидуальной защиты контролируется на входе", - рассказал Максим Логинов, заместитель министра транспорта и дорожного строительства региона.

Такие проверки проходят регулярно в общественном транспорте, аэропортах и авиакассах.

Добавим, для нарушителей ограничительных мероприятий и требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной иинфекции предусмотрено административное воздействие: штрафы для граждан и юридических лиц. Так, за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до 300 тысяч.

Напомним, основные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции - ношение маски и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра в общественных местах.