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Камчатка в порядке

Пострадавшие на Вилючинском водопаде проходят лечение

Ребенок, пострадавший на Вилючинском водопаде, находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части краевой больницы им. Лукашевского Максима АРТАМОНОВА.

Вчера, 7 января, рейсом санавиации из района Вилючинского водопада в краевую больницу доставили мужчину и 10-летнего ребенка. Пациентам был проведен весь необходимый комплекс диагностических исследований. У мужчины зафиксированы ушиб головного мозга и рваные раны головы. Он находится в нейрохирургическом отделении больницы, врачи оценивают его состояние как стабильное средней тяжести.

"У ребёнка были выявлены перелом позвоночника без повреждения спинного мозга и ушиб легкого. Мальчик был помещен в отделение реанимации. На сегодняшний день его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Ребенок находится в сознании, сознание ясное. Он получает необходимое лечение. Сейчас решается вопрос о переводе его из реанимации в отделение детской больницы", - сказал Максим Артамонов.

Кроме того, в краевую больницу по направлению из травмпункта обращалась еще одна пострадавшая. У женщины диагностированы ушибленные раны волосистой части головы. В госпитализации она не нуждается и была направлена на амбулаторное лечение.

Напомним, 7 января на Вилючинском водопаде произошел обвал льда. Под обломками оказались 4 человека, один из которых погиб.

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