Житель Ключей обвиняется в убийстве односельчанина

49-летний житель камчатского поселка Ключи обвиняется в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), - сообщили в пресс-службе следственного комитета России по Камчатскому краю.

«По версии следствия, 6 января 2021 года, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме по месту жительства, в ходе ссоры с 48-летним приятелем, также проживающим в указанном доме, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ножом нанес два удара в спину последнего, от которых, спустя непродолжительное время наступила смерть потерпевшего», - сказали в СКР.

Злоумышленнику предъявлено обвинение, он содержится под стражей. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.