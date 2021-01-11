«Урожай» в 4,2 млн рублей собрали дистанционные мошенники на Камчатке

За первые десять дней 2021 года на Камчатке возбуждено почти два десятка уголовных дел по факту дистанционных мошенничеств и краж.

Как сообщили в УМВД России по Камчатскому краю, в большинстве случаев жители региона приобретали или продавали товары в социальных сетях и на специальных площадках в Интернете. В трех случаях земляки пытались подзаработать, двое попались на уловку мошенников, пытаясь оформить кредит, а ещё двоим злоумышленники звонили и предлагали помочь родственникам избежать ответственности за противоправные деяния.

Так, 4 января в полицию обратился 64-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что пытался подзаработать в интернете. Общаясь с представителями брокерской компании, он постоянно переводил различные денежные суммы на свой счет. Всего мужчина совершил 78 транзакций на общую сумму один миллион 930 тысяч рублей. Однако при попытке вывести денежные средства со счета, он этого сделать не мог. Тогда мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

В подобной ситуации оказался 47-летний житель Петропавловска-Камчатского. Он перечислил псевдо брокерам один миллион 358 тысяч рублей.

7 января в полицию обратилась 45-летняя женщина, пытавшаяся приобрести запчасти на машину через одну из интернет-площадок. Она перевела продавцу 48 тысяч рублей, но товар так и не получила.

8 января 58-летняя женщина сообщила полицейским, что хотела приобрести авиабилеты по маршруту «Петропавловск-Камчатский – Москва» через интернет. Найдя билеты по выгодной цене, она выполнила все действия, которые потребовали от нее и перевела более 65 тысяч рублей. Однако авиабилетов не получила.

Общий ущерб от действий мошенников составил более четырех миллионов 200 тысяч рублей.

«Стоит отметить, что не все граждане верят злоумышленникам. 9 января в полицию обратился житель Петропавловска-Камчатского. Он рассказал полицейским, что ему позвонил неизвестный, который предложил мужчине помочь его родственнику избежать административной ответственности за совершенное правонарушение, переведя на банковский счет 100 тысяч рублей. Зная о существующих мошеннических схемах, 57-летний мужчина деньги переводить не стал, а вместо этого обратился в дежурную часть полиции», - добавили в УМВД.