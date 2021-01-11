Камчатские спасатели выручили застрявших снегоходчиков

Спасатели оказали помощь снегоходчикам, застрявшим в районе реки Камчатка. Сигнал о помощи в службу спасения поступил накануне вечером, 10 января.

«Группа туристов из шести человек на снегоходах возвращалась с базы, расположенной на реке Камчатке, в 25-ти километрах от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. В какой-то момент снегоходы попали в наледь, которая образовалась на реке после прошедшей пурги, одно из транспортных средств застряло. Поняв, что не смогут самостоятельно добраться до берега, граждане приняли решение обратиться за помощью к спасателям», - сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

В район происшествия на двух снегоходах с нартами убыли сотрудники Усть-Камчатского филиала краевого поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО и ЧС. Спасатели вытащили застрявший снегоход туристов, а затем, во избежание повторного происшествия, сопроводили их до ближайшей автодороги.