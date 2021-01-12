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Оборудование и мебель сгорели в типографии на ул. Крылова

Оборудование и мебель сгорели в типографии на ул. Крылова

В результате пожара в типографии в Петропавловске-Камчатском повреждены офисное оборудование, мебель, оконные рамы, отделка стен и потолка, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Информация о возгорании в типографии, расположенной в двухэтажном бетонном здании на улице Крылова поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы вечером 11 января.

Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали пожар. Огнем повреждено офисное оборудование, мебель, оконные рамы, отделка стен и потолка на площади 10 квадратных метров. Пожарным удалось не допустить распространения пламени, в результате чего были спасены материальные ценности на сумму около 700 тысяч рублей. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания выясняют сотрудники государственного пожарного надзора.

На месте вызова работали сотрудники третьей пожарно-спасательной части и специализированной пожарно-спасательной части — всего 15 человек на трёх автоцистернах.

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