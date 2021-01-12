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18 процентов региональных работодателей прогнозируют сокращения штата в 2021 году

18 процентов региональных работодателей прогнозируют сокращения штата в 2021 году

Опрос российских работодателей, в том числе из Камчатского края, провела служба исследований hh.ru - российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников. Цель - выяснить, как они оценивают свое положение на рынке в конце 2020 года, а также чего ожидают от 2021 года.

38% представителей региональных компаний признались, что 2020 год прошел для них хуже, чем 2019-й, 14% не видят принципиальной разницы, а еще 29% считают, что 2020 год был лучше предыдущего. Остальные затруднились ответить.

34% компаний переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы в 2020 году, 55% - только часть. 11% не переводили сотрудников на «удаленку» вовсе.

В 23% региональных компаний, которые опробовали дистанционный режим, «удаленные» сотрудники по-прежнему продолжают работать в таком формате. Еще 23% опрошенных говорят о том, что эти сотрудники успели вернуться на рабочие места, однако затем вновь ушли на дистанционный режим работы. В 54% компаний эти сотрудники вернулись окончательно.

Больше половины компаний (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают удаленно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. 22% в принципе не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы. 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле 2021 года, ещё 4% ориентируются на май-июнь 2021. При этом переход на дистанционный режим негативно на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьёзных изменений, а позитивный эффект отметили 18%.

23% опрошенных представителей компаний заявили, что у них в 2020 году сократилась численность персонала. В то же время, еще 44% заявили об увеличении числа работников, а 27% рассказали, что штат не изменился.

Каждая четвёртая компания (26%) заявила о росте окладов сотрудников в 2020 году. У 14% компаний они снизились, а у большинства (53%) остались без изменений.

В 66% региональных компаний ожидают увеличения численности сотрудников в 2021 году, еще 14% считают, что она не изменится, а 18% предполагают сокращение штата.

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