Китайские фрукты и овощи вернутся на камчатские прилавки, но снижения цен не ожидается

В правительстве региона ведут ежедневный мониторинг ситуации с дефицитом китайских фруктов и частичным дефицитом овощей. Об этом рассказала глава регионального Минэкономразвития Юлия МОРОЗОВА.

В конце прошлого года на Камчатке, как и на территории всего Дальнего Востока, существенно подорожали китайские цитрусовые и особенно мандарины. Впоследствии эти фрукты практически полностью исчезли с прилавков.

«Сегодня на границе с Китайской Народной Республикой ожидают своей очереди почти 400 большегрузов, которые везут нам из Китая овощи и фрукты. Это связано с ужесточением требований таможенного контроля в связи с риском распространения коронавирусной инфекции. Именно из-за этого жители полуострова в праздничные дни ощутили небольшой дефицит фруктов и овощей. Однако большую озабоченность камчатцев вызвали высокие цены на главный новогодний фрукт - мандарины. Это связано с запретом Россельхознадзора РФ на ввоз на территорию России китайских косточковых, семечковых и цитрусовых. В результате этого значительно подорожали мандарины и апельсины. Из китайских фруктов на прилавках остались виноград, ананасы, киви», – рассказала министр экономического развития и торговли Камчатского края Юлия Морозова.

До тех пор, пока Россельхознадзор РФ не снимет ограничения на ввоз из Китая ряда фруктов, в том числе мандаринов, яблок и апельсинов, заметного снижения их стоимости на камчатских прилавках не ожидается. Тем не менее заполнение прилавков овощами и фруктами произойдет в ближайшее время.

«6 января в порт Петропавловска-Камчатского встал под разгрузку первый из трёх пароходов, который привёз помидоры, огурцы и другие овощи в большом ассортименте как из Китая, так и из других стран. Здесь будет выбор и ассортиментный, и ценовой. До конца недели под разгрузку встают ещё два парохода, которые также везут к нам большие запасы овощей и фруктов из других регионов. Там будут овощи и фрукты из Китая, Кореи, Турции и, конечно, российских регионов», – добавила Юлия Морозова.

В частности, в 20-ых числах января "подойдут" более дешевые пакистанские мандарины. Сегодня поставки плодово-овощной продукции на полуостров осуществляются в плановом режиме.