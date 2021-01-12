«Легальная» крещенская купель - только в Вилючинске

По решению Петропавловской и Камчаткой епархии, массовые купания отменят в большинстве районов региона, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Будет работать только одна купель, расположенная в Вилючинске, в районе Рыбачьем. Там можно будет окунуться 19 января, начиная с полуночи.

Ограничение на массовые купания в остальных муниципалитетах введено в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, сложившейся на Камчатке.

Между тем, в Центре государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Камчатскому краю отметили, что в период празднования Крещения обряд омовения необходимо проводить только в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и сотрудники скорой помощи, а также может быть оказана квалифицированная медицинская помощь. Проводить обряд омовения в открытых, неподготовленных для этого водоёмах, опасно для жизни и здоровья.