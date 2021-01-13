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Профилактика COVID-19 на Камчатке: проверки в офисах продажи авиабилетов будут проводиться регулярно

В начале января в Камчатском крае стартовала продажа авиабилетов по субсидированным тарифам.

«Определенные правилами перевозок категории граждан могут приобрести билеты по сниженной стоимости, обратившись в круглосуточный контакт-центр «Аэрофлота», в офисы собственных продаж компании, а также в уполномоченных агентствах. Однако на сегодняшний день жители региона обращаются исключительно в кассы авиакомпании «Аэрофлот», что провоцирует некоторый ажиотаж, – отметил министр транспорта и дорожного строительства Владимир КАЮМОВ. – Во избежание скопления людей в офисах продаж во времена пандемии мы бы хотели рекомендовать обратить внимание на альтернативные агентства, которые также реализуют данные авиабилеты. В офисах Камчатского авиационного предприятия, фирмы «Солнечный ветер», Камчатавиа и других можно купить авиабилеты по субсидированным тарифам без очередей, заплатив небольшой кассовый сбор».

Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края принято решение проводить проверки по соблюдению мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в офисах продаж авиабилетов на постоянной основе.

«В случае выявления нарушений, безусловно, будем принимать меры административного воздействия», – подчеркнул Владимир Каюмов.

Добавим, основные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции - ношение маски и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра в общественных местах. Для нарушителей ограничительных мероприятий и требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной иинфекции предусмотрено административное воздействие: штрафы для граждан и юридических лиц. Так, за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до 300 тысяч.

Напомним, в начале января сотрудниками регионального Минтранса совместно с представителями полиции была проведена проверка авиакассы "Аэрофлота" на Бульваре Рыбацкой славы, которая не выявила нарушений: социальная дистанция в помещении соблюдалась, наличие средств индивидуальной защиты контролировалась на входе.

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