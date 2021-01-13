57 новых пациентов за сутки приняли «ковидные» госпитали Камчатки

За сутки на 13 января на Камчатке зарегистрировано 72 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает сайт стопкоронавирус41.рф.

Госпитализировано 57 человек. В стационарах находятся 559 пациентов, в том числе 418 – с ковидной пневмонией. Свободными остаются 181 койка из 740.

На 13 января за весь период пандемии на Камчатке, по данным регионального Минздрава, переболели COVID-19 11 тыс. 70 человек. За прошедшие сутки выздоровели 69 пациентов. Общее количество излечившихся - 9 тысяч 622 человек.