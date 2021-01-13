Олимпиада школьников пройдет с соблюдением мер профилактики CОVID-19

Региональный этап Всероссийской олимпиады для старшеклассников на Камчатке пройдёт в очном режиме. Он стартует 14 января и продлится до 22 февраля 2020 года. Старшеклассники полуострова будут выявлять лучших по 20 предметам.

Обязательное условие проведения – строгое соблюдение всех необходимых санитарных требований на территории пунктов проведения олимпиады.

«Проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников пройдёт в очном, привычном для учеников формате. Все требования, прежде всего в части строгого соблюдения необходимых санитарных требований на территории пунктов проведения олимпиады, будут выполнены. В том числе обязательная термометрия при входе в здание, установка дозаторов с антисептическим средством для обработки рук, оснащение помещений оборудованием для обеззараживания воздуха. То есть будет соблюдён весь перечень мер, который мы обеспечивали в школах при проведении ЕГЭ в 2020 году», – рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Принять участие в региональном этапе смогут ученики 9-11-х классов, набравшие проходные баллы на муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года. Ожидается, что в этом году в интеллектуальных состязаниях примут участие около 1000 учеников общеобразовательных школ Камчатского края. Продолжительность олимпиады – от 3 до 5 часов (в зависимости от предмета).

Напомним, Всероссийская олимпиада школьников ежегодно проводится по 24 предметам, в ней участвуют более 6 миллионов человек. В соревновании четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. В школьном этапе может участвовать любой желающий, начиная с пятого класса (в олимпиаде по русскому языку и математике состязания начинаются уже в четвертом классе). Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов, который устанавливается организаторами олимпиады. Хорошие результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников дают льготы при поступлении: от дополнительных баллов за ЕГЭ или портфолио до зачисления без экзаменов в профильные вузы.