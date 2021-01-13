Поиски снегоходчика в Тигильском районе с вертолета не принесли результата

Камчатские спасатели организовали поиски снегоходчика, пропавшего в Тигильском муниципальном районе, сообщили в ГУ МСЧ России по Камчатскому краю.

По предварительной информации, мужчина 1963 года рождения 6 января на личном снегоходе выехал из села Усть-Хайрюзова в село Ковран и до настоящего времени не вернулся. В службу спасения 7 января обратилась жена пострадавшего.

Сразу после поступления информации поиски были организованы силами местных волонтёров и полицейских, позднее к ним присоединились сотрудники пожарного поста села Усть-Хайрюзово. Поиски велись несколько дней, результатов они не дали.

12 января, в район предполагаемого происшествия вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России. С воздуха спасатели обследовали территории от села Усть-Хайрюзово до устья реки Утхолок, а также от села Ковран до села Усть-Хайрюзово: были изучены все снегоходные ответвления. Общая площадь обследования с помощью авиации составила около 500 квадратных километров. В это же время волонтёры на снегоходах проехали по маршруту село Усть-Хайрюзово - село Ковран – село Усть-Хайрюзово, протяженностью около 30 километров.

К настоящему моменту поиски результатов не дали, сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-следственные мероприятия.