На вопросы по исполнительному производству приставы ответят по единому телефонному номеру

Группу телефонного обслуживания граждан по вопросам исполнительного производства создали в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, сообщает пресс-служба ведомства.

По единому телефонному номеру 8 (4152) 23-35-66 теперь можно получить информацию по вопросам: снятия ареста с банковского счета, снятия ограничений с движимого и недвижимого имущества (при наличии оплаты задолженности), списания денежных средств со счетов в банке, при отсутствии у заявителя информации о возбуждении исполнительного производства и сумме долга, взыскание с лица, ошибочно идентифицированном в качестве должника (двойника), запись на личный прием, а также получить информацию об исполнительном документе, направленном в отделение судебных приставов, при отсутствии информации о возбуждении исполнительного производства - возможно

Время работы группы: понедельник-четверг с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 16:45.