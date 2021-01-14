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Камчатка в порядке

На вопросы по исполнительному производству приставы ответят по единому телефонному номеру

На вопросы по исполнительному производству приставы ответят по единому телефонному номеру

Группу телефонного обслуживания граждан по вопросам исполнительного производства создали в УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу, сообщает пресс-служба ведомства.

По единому телефонному номеру 8 (4152) 23-35-66 теперь можно получить информацию по вопросам: снятия ареста с банковского счета, снятия ограничений с движимого и недвижимого имущества (при наличии оплаты задолженности), списания денежных средств со счетов в банке, при отсутствии у заявителя информации о возбуждении исполнительного производства и сумме долга, взыскание с лица, ошибочно идентифицированном в качестве должника (двойника), запись на личный прием, а также получить информацию об исполнительном документе, направленном в отделение судебных приставов, при отсутствии информации о возбуждении исполнительного производства - возможно

Время работы группы: понедельник-четверг с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 13:00, с 14:00 до 16:45.

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