Ирина ЯРОВАЯ: Переход на дистанционное школьное образование не произойдет никогда

Оценить влияние на здоровье ребенка современных образовательных программ, снизить бюрократическую нагрузку на учителей и вернуть в школу воспитательный элемент. Этим темам было посвящено заседание экспертного совета по образованию, которое провела Ирина ЯРОВАЯ.

Заседание прошло в формате телемоста. В нем приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, а также учителя Камчатки.

Участники встречи твердо обозначили позицию: переход на дистанционное школьное образование не произойдет никогда.

«Школа - это уникальный социальный институт, в котором очень важно не только получение знаний, но получение жизненного опыта, это общение, это взаимодействие, это движение, это взгляд на мир и умение взаимодействовать в этом мире, в том числе, со своими сверстниками, с педагогами. Поэтому, конечно, все разговоры о том, может ли когда бы то ни было обучение в школе стать дистанционным, наш ответ – нет. Дистанционное образование – это исключение из правил, только на тот случай, когда есть ситуации, вынужденно требующие дополнительной охраны здоровья. Мы последовательно, и об этом говорил Президент, стоим на позиции того, что традиционное образование детей в школе, связанное с обучением и воспитанием, с живым взаимодействием, живым общением - это основа», - уверена Ирина Яровая.

Ирина Яровая сообщила о том, что подготовила законопроект об обязательной медицинской экспертизе ФГОСов, образовательных программ, учебников и учебных пособий с целью сохранения здоровья школьников и не допущения вреда их физическому и психическому здоровью.

«Важнейший вопрос – вопрос сохранения здоровья детей. Сегодня у школьников фиксируется рост заболеваний органов зрения, опорно-двигательной системы, органов пищеварения», - констатировала вице-спикер ГД.

«Появляются новые инструменты обучения с использованием современных технологий, новые формы образовательных материалов и новые способы донесения информации. При этом никто не дает оценку нагрузки на ребенка, влияния всех этих новых технологий обучения на здоровье органов зрения, нервной, опорно-двигательной системы, на психическое здоровье школьника. Врачи должны оценивать, какое влияние на школьников оказывают новые методы и методики получения знаний», - подчеркнула Ирина Яровая.

Также участники встречи обсудили воспитательный элемент общего образования.

«Сегодня в школе есть психолог, но он работает уже с проблемами, с последствиями, которые возникли в силу недостатков воспитательной работы с ребенком в семье и в социуме. То есть это уже последствия. И психологи,конечно, нужны. Но если мы будем вкладывать средства и ресурсы только в последствия, мы никогда не решим проблему. Разработанная министерством Программа по воспитанию предполагает большие мероприятия с детьми общего формата, классного формата, общешкольного. Снятие избыточной нагрузки с учителя освободит время для такой работы, а появление педагогов-воспитателей объединит работу всех педагогов и создаст реальную возможность для того, чтобы образование было не только обучением, но и воспитанием ребёнка», - сказала вице-спикер ГД.

Директор школы № 33 Петропавловска-Камчатского Ирина Козырь подтвердила, что сегодня школе необходимы воспитатели. «Вот честно, в школу нам нужны воспитатели. Это поможет не перевоспитывать детей, не довести до проблемной ситуации, которая складывается с некоторыми детьми. Учитель учит, а воспитатель – воспитывает, они должны работать вместе, должен быть тот человек, который будет именно заниматься воспитанием. А мы, как учителя, администрация, помогаем ему. И вместе мы получим то, что получим – очень хороший результат», - сказала она.

Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал предложение ввести в школе дополнительно должность воспитателя, который будет заниматься организацией работы с детьми. С 1 марта 2021 пока в 10 пилотных регионах будут введены новые должности - советники директоров по воспитательной работе.

Еще одна важная тема, которую обсудили с участием учителей – избыточная нагрузка на педагогов. Преподаватель английского языка школы № 42 Петропавловска-Камчатского Лариса Дутова рассказала, что сегодня существуют только примерные образовательные программы, которые каждый учитель вынужден ежегодно дорабатывать самостоятельно.

«Работа учителя похожа на айсберг. Верхушка – это уроки. И это то, что многие видят со стороны. А подводная часть это, что никому не видно. Но у учителя эта подводная часть занимает огромное количество времени. Прежде всего – рабочие программы. Да, конечно, существуют примерные рабочие программы, но они примерные. И учителю приходится всякий раз готовить что-то своё, добавлять, изменять. У меня седьмые и десятые классы – один из них профильный, с углубленным изучением языка - и еще два пятых класса. И мне нужно до 1 сентября – мы утверждаем это на наших методических объединениях – для каждого класса разработать свои программы. Это всё требует времени. Так почему же не помочь учителю и не дать то, уже апробировано на государственном уровне, чтобы он мог только немного менять в зависимости от того, какой у тебя ученик и какой у тебя класс. Действительно, учителя загружены такой работой, которая занимает время и не оставляет простора для творчества. Не забывайте, учитель предметник еще очень часто равняется классный руководитель. Это значит - готовить план воспитательной работы, ежедневно контролировать горячее питание ребят в столовой, проверять наличие денег, которые положены на питание, вести журнал по технике безопасности, составлять социальный паспорт класса, контролировать посещаемость и успеваемость, все время быть действительно на связи. И это не во время уроков, которых у тебя в первую смену пять, и во вторую пять. Учителя в целом перегружены работой», - сказала Лариса Дутова.

Ирина Яровая считает, что вместо примерных необходимо разработать базовые образовательные программы, единый стандарт образования по всей стране.

«У нас большая страна, и, конечно, у должен быть одинаковый фундаментальный стандарт качества образования. Чтобы дети имели равные гарантированные Конституцией возможности, должны быть не примерные программы обучения, а базовые. Базовые содержательные программы, которые разрабатываются Российской академией образования – базовые для общей школы, базовые для деток с особенностями здоровья, базовые для углубленного изучения. Не учитель в школе или поселении должен «изобретать велосипед», сидеть часами и дорабатывать примерную программу. Задача учителя – работать с ребенком. А эти документы должны быть одинаковыми для всех школ. Странно выглядит история, когда ЕГЭ у всех одинаковый, а программы разные», - сказала Ирина Яровая.