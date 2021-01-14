Жительница Камчатки ответит по закону за убийство щенка

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными» возбуждено в отношении 21-летней жительницы Камчатки, выбросившей со второго этажа соседского щенка.

Как сообщили в УМВД России по Камчатскому краю, по ч. 1 ст. 245 УК РФ девушке грозит до трех лет лишения свободы.

В полицию обратилась жительница одного из поселков Усть-Камчатского района, рассказавшая, что погибла её собака. Обстоятельства случившегося выяснил местныйучастковый.

«Вечером 27 декабря прошлого года щенок заявительницы лежал в подъезде на коврике у двери её 21-летней соседки. Молодой женщине помешало животное, она взяла его и выбросила из окна своей квартиры, расположенной на втором этаже. Спустя полчаса щенок умер от травм», - пояснили в полиции.