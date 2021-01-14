«Аэрофлот» приостановил продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам

«Аэрофлот» приостановил продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа. Как сообщает пресс-служба компании, это связано с достижением выделенного лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

Сообщается, что все подтверждённые, но не оплаченные к моменту закрытия продажи 13 января 11:00 московского времени бронирования будут оформлены по субсидируемому тарифу в соответствии с правилами «Аэрофлота».

В ближайшее время продажи билетов по субсидируемым тарифам для жителей Дальневосточного федерального округа будут возобновлены, поскольку правительством на эти цели выделены дополнительные средства, которые позволят увеличить объём льготных пассажирских перевозок, - заверили в «Аэрофлоте».

Воспользоваться субсидируемыми перевозками в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида, а также люди, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Кроме того, пассажирам авиакомпании доступны авиабилеты в рамках программы плоских тарифов, действующих на рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.