Три проекта Камчатки вышли в финал туристской премии «Маршрут года 2020»

Сразу три проекта от Камчатского края вышли в финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2020». Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

«В финале "Маршрута года 2020" Камчатский край будет представлен тремя проектами. За звание "Лучшей онлайн-экскурсии по региону" будет бороться видеоролик "Камчатка – на высоте", в номинации «Лучший культурно-познавательный маршрут» регион представит видеопроект "Знакомство с Камчаткой" (Лайт), а в номинации "Лучший спортивный маршрут" — "Экспедиция по вулканам Камчатки", - рассказала министр туризма Камчатского края Наталия МАКСИМЕНКО.

«В связи с ограничениями пандемии онлайн-экскурсии пользуются всё большей популярностью. Благодаря виртуальным вертолётным путешествиям зрители могут увидеть обширные гейзерные поля, сами гейзеры, Курильское озеро и множество других уникальных живописных мест, отличающих наш край от других регионов. Данные видеоролики пользуются популярностью, и мы рады, что Камчатка становится ближе и доступнее для путешественников», — поделилась директор АНО «КТИЦ» Наталья Парастюк.

Добавим, финал Всероссийской туристской премии «Маршрут года 2020» состоится 2-4 февраля в Саранске. На защите проектов Камчатку представят сотрудники Камчатского туристского информационного центра.

Напомним, на соискание Всероссийской туристской премии «Маршрут года» было подано 442 проекта из 62 регионов России. По итогам заочной экспертной оценки поданных на конкурс материалов были отобраны 300 проектов-финалистов из 62 регионов России.