Камчатка готовится к вакцинация против COVID-19

Не исключено, что записаться на вакцинацию против COVID-19 станет возможным через портал «Госуслуг». Кроме того, на Камчатке начинают формировать списки желающих привиться.

Об этом рассказали в региональном министерстве здравоохранения.На сегодня на полуострове привиты 253 человека, из них 183 медработника, 64 сотрудника учреждений образования и шесть волонтёров.До конца этой недели будут привиты ещё 200 человек, на следующей – 600.

В феврале 2021 года ожидается поступление на полуостров очередной партии вакцины на 16 тысяч человек. Планируется, что часть населения будет прививаться по спискам от предприятий, чьи сферы деятельности определены Минздравом Российской Федерации как первоочередные для вакцинирования.

«Приоритет первого уровня при вакцинировании населения по приказу Минздрава Российской федерации – работники медицинских и образовательных организаций, организаций соцобслуживания и МФЦ, а также лица, проживающие в организациях социального обслуживания, и лица с хроническими заболеваниями. Второй уровень – работники транспорта и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, лица, работающие вахтовым методом, волонтёры, военнослужащие и работники сферы услуг. Они тоже имеют право организованно записаться для организации вакцинации», – рассказала заместитель министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова.

Приоритетом третьего уровня определены государственные, гражданские и муниципальные служащие, студенты профессиональных образовательных организаций старше 18 лет и лица, подлежащие призыву на военную службу.

«Приказ Минздрава РФ позволяет нам изменить приоритеты. Сейчас мы вносим изменения и, к примеру, лица, подлежащие призыву на военную службу, будут переведены в категорию приоритета второго уровня, потому что ребят нужно успеть привить до прибытия в войска», – добавила Марина Волкова.

Списки на вакцинацию от предприятий будут формировать органы исполнительной власти и муниципальных образований. Остальные категории граждан смогут записаться самостоятельно на удобное для себя время по телефону любой из поликлиник Петропавловска-Камчатского и Елизова. О начале массовой прививочной кампании от коронавируса будет сообщено дополнительно.

Также сейчас разрабатывается общероссийский сервис для электронной записи на вакцинацию, который будет работать на портале «Госуслуги». До 18 января медучреждения полуострова должны подать все необходимые сведения для внесения в базу данных портала госуслуг.

Прививка считается наилучшим средством профилактики заболевания, в том числе COVID-19. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. В скором времени также станет доступной "ЭпиВакКорона", которую разработал новосибирский Центр "Вектор". Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет при отсутствии противопоказаний.