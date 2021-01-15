Работа за соблюдением гражданами использования средств индивидуальной защиты на общественном транспорте на территории муниципальных образований находится у министерства транспорта Камчатского края на особом контроле.

«По информации транспортных компаний, в период новогодних и рождественских праздников БЫЛ усилен режим текущей дезинфекции общественного транспорта согласно рекомендациям управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю, а также контроль соблюдения гражданами масочного режима, – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир КАЮМОВ. – Во всех автобусах, оборудованных автоинформаторами, обеспечено звуковое оповещение населения о соблюдении пассажирами обязательного масочного режима. Кроме того, в адрес муниципальных образований Минтрансом направлена информация об обязательном обеспечении в период праздников звукового оповещения населения о соблюдении масочного режима на конечных остановочных пунктах маршрутов».

В период праздников Минтранс продолжил контрольные мероприятия в части соблюдения мер профилактики коронавирусной инфекции.

В аэровокзале аэропорта пассажиров оповещают о действующих ограничительных мерах, направленных на нераспространение и профилактику COVID-19,производится термометрия посетителей. В соответствии с приказом Минздрава Камчатского края организована работа лабораторий, в том числе лаборатории на привокзальной площади аэропорта, для проведения в праздничные и выходные дни тестирования пассажиров, осуществляющих перелеты по межмуниципальным маршрутам.

«Прошу усилить работу и уделить особое внимание безопасности на транспортных предприятиях и в кассах. Мы не можем рисковать жизнью и здоровьем камчатцев: и компании, занимающиеся перевозкой пассажиров, и водители должны нести ответственность за несоблюдение установленных правил, – подчеркнул председатель правительства - первый вице-губернатор Камчатского края Александр КУЗНЕЦОВ. – Пора прекратить профилактические беседы с нарушителями и перейти к штрафным санкциям».

Напомним, основные меры профилактики распространения коронавирусной инфекции - ношение маски и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра в общественных местах. Для нарушителей ограничительных мероприятий и требований Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной иинфекции предусмотрено административное воздействие: штрафы для граждан и юридических лиц. Так, за несоблюдение масочного режима и социальной дистанции гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, должностным лицам - до 50 тысяч, юридическим - до 300 тысяч.