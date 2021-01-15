Лекарства в аптеки Тигиля и Паланы завезли только после вмешательства прокуратуры

По требованию прокуратуры Тигильского района в аптеках восстановлен ассортимент необходимых лекарственных препаратов, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокурорская проверка установила, что в аптечных пунктах с. Тигиль и п. Палана отсутствовали препараты, предусмотренные минимальным ассортиментом лекарств и обязательные к наличию в соответствии с законодательными актами», - проинформировали в прокуратуре Камчатского края.

Прокуратура района внесла руководителю аптечной сети представления, нарушения устранены (лекарства закуплены и находятся в наличии), 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.