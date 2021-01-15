К берегам Камчатки приближается очередной циклон

К берегам Камчатки приближается очередной снежный циклон, - сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю. По предварительным данным синоптиков, под влияние атмосферного вихря попадёт большая часть полуострова.

Ночью 17 января ухудшение погоды ожидается в южной части края. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинске, в Елизовском, Усть-Большерецком и на юге Мильковского районов прогнозируются сильные осадки в виде снега, ветер в порывах может достигать до 25 метров в секунду. При усилении ветра до 15 метров в секунду вероятны снежные заносы на дорогах, метель.

Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации силы и средства МЧС России переводятся на усиленный режим работы.

В МЧС не исключают возможность осложнения обстановки на автодорогах и нарушения в системе электроснабжения. Населению рекомендуется воздержаться от выезда за пределы населённых пунктов во время циклона.

«Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Родителям следует следить за местонахождением своих детей. Туристам, охотникам и рыбакам необходимо воздержаться от выхода на маршруты за пределы населённых пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками», - предупредили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.