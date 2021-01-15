Дело убийцы на вездеходе будет передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Паужетка по обвинению в убийстве, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

50-летний житель поселка Паужетка Усть-Большерецкого района, судимый за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и взрывчатых веществ, работавший до совершения преступления слесарем Паужетской ГеоЭС, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, в октябре 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения из чувства ревности к своей жене, схватил находящегося у него в гостях знакомого, вытащил его на улицу и с силой оттолкнул. После того, как мужчина упал, обвиняемый сел за руль принадлежащего ему вездехода «Вепрь», колесом наехал на голову и шею лежащего на спине потерпевшего и оставил вездеход в таком положении. Мужчина умер через непродолжительное время на месте происшествия.

Обвиняемый в ходе предварительного следствия вину в инкриминируемом преступлении признал полностью.

В ходе следствия злоумышленнику проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Согласно заключению он признан вменяемым, состояние аффекта не установлено.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.