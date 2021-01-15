18 января будут открыты еще два пункта вакцинации от COVID-19

16 января на Камчатку доставят ещё 6000 двухкомпонентных вакцин от COVID-19. А в феврале ожидается поступление на полуостров очередной партии вакцины на 12600 человек.

Иммунизации подлежат жители Камчатского края старше 18 лет. Как заявила замминистра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова, привиться от новой коронавирусной инфекции может любой желающий, в том числе без учета прикрепления к поликлинике по участково-территориальному принципу. С 15 января 5 медучреждений полуострова начали проводить запись на иммунизацию.

Планируется, что часть населения будет прививаться по спискам от предприятий, чьи сферы деятельности определены Минздравом Российской Федерации как первоочередные для вакцинирования. Списки от медорганизаций и образовательных организаций уже сформированы.

«18 января будут открыты еще 2 пункта вакцинации. Оба будут располагаться в Петропавловске-Камчатском: в поликлинике №3 и в поликлинике городской больницы №2. Также в ближайшие дни будет открыт пункт вакцинации в Вилючинске. Мы планируем ежедневно, в течение двух недель прививать по 600 человек. В первую очередь будут прививаться лица старшего возраста и организованные коллективы», – добавила Марина Волкова.

Напомним, 13 января Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Об этом Президент заявил на совещании с кабмином. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Первую российскую вакцину от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (рыночное наименование «Спутник-V») зарегистрировали 11 августа. Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Вакцинация является самой эффективной мерой профилактики против COVID-19.