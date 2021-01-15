Повышение профмастерства педагогов станет непрерывным

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов создадут в Камчатском крае в рамках нацпроекта «Образование», сообщили в министерстве образования региона.

Предполагается создать принципиально новую инфраструктуру повышения квалификации учителей, роста их профессионального мастерства должен стать непрерывным.

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов возьмет на себя функции организации учебной, проектной и исследовательской деятельности, диагностики профессиональных затруднений педагогов, их консультирования при построении индивидуальных образовательных маршрутов и тьюторства при сопровождении педагогов по этим маршрутам, организации обучения по эксклюзивным модулям программ повышения квалификации и модулям, которые реализуются в формате стажировок. Кроме того, центр задействует ресурс профессиональных сообществ для «горизонтального обучения», - рассказала проректор Камчатского института развития образования Анастасия Скорик.

Центр, деятельность которого будет построена на применении высокотехнологичных средств обучения, должен стать ключевым элементом обновления системы профессионального развития педагогов.