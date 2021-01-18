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Камчатка в порядке

На двух участках камчатских трасс ограничено движение

В Камчатском крае продолжается непогода: снегопад с порывами ветра до 20 метров в секунду. В столице региона официально отменены занятия в школах для 1-4 классов.

«Количество снегоуборочной техники и рабочих увеличено по всех муниципальных образованиях, где погода испортилась. Также из-за отсутствия видимости для обеспечения безопасности граждан с 6:30 утра введены ограничения движения для всех видов транспорта на участке автомобильной дороге Апача – поселок Октябрьский и с 9 утра до 16 часов дня закрыто движение по трассе РКЗ-66 до аэропорта Крутоберегово», – рассказал министр транспорта и дорожного строительства Владимир КАЮМОВ.

В профильном министерстве напоминают автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения: следует избегать нарушения скоростного режима, выхода на полосу встречного движения, резкого маневрирования.

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