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ОНФ: ряд улиц Петропавловска-Камчатского очищается от снега некачественно

ОНФ: ряд улиц Петропавловска-Камчатского очищается от снега некачественно

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта проверили качество снегоочистки на территории Петропавловска-Камчатского, сообщили в пресс-службе ОНФ. Особое внимание они уделили состоянию межквартальных лестничных переходов и пешеходных дорожек, а также территориям, в отношении которых поступили жалобы населения. Свои замечания общественники направили в адрес руководства Статуправления и городских властей.

Недовольны горожане прежде всего уборкой на площадке вблизи Статуправления на улице Кроноцкой. Житель близлежащего дома сообщил, что с начала сезона снег оттуда не вывозится, а сдвигается на участок, занятый зелеными насаждениями. В ходе рейда сигнал подтвердился. Представитель учреждения, ответственный за очистку территории, предложил общественникам предоставить видеосъемку, на которой зафиксирован момент уборки снега. Без этого якобы принять меры к подрядчику невозможно.

«Такой съемки у нас нет, но так ли она необходима, если результат свалки снега – налицо? Узнать, кто производил уборку и провести с ним беседу совсем не сложно, но ответственный руководитель так почему-то не считает. Когда мы высказали ему свои соображения по поводу происхождения куч, мол, не могли же они упасть с неба, он такой вероятности не исключил», - рассказала представитель регионального отделения ОНФ в Камчатском крае Марина Лысенко.

Она отметила, что складирование снега на площадях, занятых деревьями и кустарниками, запрещено - это зафиксировано в федеральных и в муниципальных нормативных документах. «Песок, реагенты, нефтепродукты, попадая вместе со сдвинутым снегом на территорию зеленых насаждений, наносят им значительный вред. Так убирать снег совершенно недопустимо», – заявила Лысенко.

Также рейд показал, что очистка тротуаров и пешеходных дорожек производится не везде. Характерная ситуация на улицах Беринга, Океанская и Кроноцкая. На последней расположена школа № 30, путь к которой дети протоптали сами.

«К этой школе имеется два подхода. С одной стороны дорога и тротуары расчищены неплохо, а с другой – тротуаров нет, обочину расчистить никто не потрудился. При этом надо отметить, что проезжий участок и здесь расчищен достаточно хорошо», – пояснила Лысенко.

Особых замечаний к расчистке межквартальных лестничных переходов у общественников не возникло. Они обследовали лестницы в районе улиц Рябиковской, Океанской и Мишенной. По словам Лысенко, из-за крутого и скользкого подхода внимания требует лестница у детского сада № 47. «Даже с ледоступами на обуви подойти к ней мне оказалось непросто. Не мешало бы подсыпать этот участок или нарубить дополнительных ступенек», – сказала она.

Несмотря на то что рейд касался снегоочистки, не обратить внимания на техническое состояние лестничных конструкций активисты не могли, тем более что неисправности бросались в глаза сами, как, например, на переходе у школы № 6, где пришли в негодность недавно восстановленные перила.

«В этом сезоне это первый, но не последний рейд. В дальнейшем общественные проверки будут проводиться периодически. Зима на Камчатке долгая, а снег выпадет еще не раз. Мы направили свои замечания в адрес руководства Статуправления и городских властей. В перечень замечаний также вошел пример снегоочистки района Силуэт, где груды снега пролежали две недели, ограничивая видимость водителей и отнимая у них и без того дефицитные парковочные метры. И надеемся, что все наши замечания будут учтены», – подытожила активист.

онф
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