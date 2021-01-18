Возраст выхода на страховую пенсию в 2021 году для камчатцев

Страховая пенсия по старости на общих основаниях в 2021 году может быть назначена мужчинам, которым исполнился 61 год и 6 месяцев и женщинам, которым исполнилось 56 лет и 6 месяцев, при наличии не менее 12 лет страхового стажа и 21 пенсионного коэффициента, сообщили в отделении ПФР по Камчатскому краю.

Жители Камчатского края, отработавшие в условиях Крайнего Севера не менее 15 календарных лет, сохранили право досрочного выхода на страховую пенсию по старости. Кроме «северного» стажа требуется наличие страхового стажа работы не менее 20 лет для женщин и не 25 лет для мужчин и 21 пенсионного коэффициента.

Во втором полугодии 2021 года обратиться за установлением страховой пенсии по старости смогут мужчины-северяне, которые достигли возраста 56 лет и 6 месяцев (родившиеся в I полугодии 1965 года), и женщины, которые достигли 51 года и 6 месяцев (родившиеся в I полугодии 1970 года).

В дальнейшем льгота на право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста завершится. Повышение пенсионного возраста будет происходить в общем порядке.

Мужчины, 1966 года рождения, выйдут на пенсию в 2024 году в возрасте 58 лет

Мужчины, 1967 года рождения, выйдут на пенсию в 2026 году в возрасте 59 лет

Мужчины, 1968 года рождения, выйдут на пенсию в 2028 году в возрасте 60 лет

Женщины, 1971 года рождения, выйдут на пенсию в 2024 году в возрасте 53 лет

Женщины, 1972 года рождения, выйдут на пенсию в 2026 году в возрасте 54 лет

Женщины, 1973 года рождения, выйдут на пенсию в 2028 году в возрасте 55 лет

При наличии двух детей, не менее 12 лет работы в районах Крайнего Севера, 20 лет страхового стажа и 21 пенсионного коэффициента женщина, как и раньше, сможет оформить досрочную страховую пенсию по старости в возрасте 50 лет.

Если гражданин не приобрел права на установление страховой пенсии: не хватило стажа или индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), то он может обратиться за назначением социальной пенсии. Социальные пенсии по старости назначаются только при достижении установленного законодательством возраста (в 2021 году у мужчин - 66 лет 6 месяцев, у женщин – 61 лет 6 месяцев).

В 2021 году возраст выхода на пенсию повышен в соответствии с изменениями в пенсионном законодательстве, вступившими с силу в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.