Сергей ЛЕБЕДЕВ возглавил министерство по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа

Это краевое ведомство объединило в себе министерство территориального развития региона и администрацию Корякского округа. Новое министерство является исполнительным органом государственной власти Камчатского края, осуществляющим функции по выработке и реализации региональной политики в сферах местного самоуправления и административно-территориального устройства Камчатского края, а также по вопросам, связанным с особым статусом Корякского округа.

Губернатор региона Владимир Солодов поздравил Сергея Лебедева с назначением на должность министра по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа.

Глава региона считает важным изменить подход к работе, придать новый импульс по взаимодействию с районами, обеспечить реальное развитие Корякского округа с ощутимыми результатами для жителей. Этому будут способствовать чётко намеченные планы работы. По мнению Владимира Солодова, новое министерство должно стать ближе к людям.

В министерстве будут сформированы дополнительные штатные единицы по работе в отдаленных населенных пунктах севера Камчатки: в Олюторском, Пенжинском и Карагинском муниципальных районах. В Палане представительство будет сохранено, его деятельность будет распространена и на Тигильский муниципальный район.

Сергей Лебедев подчеркнул, что у ведомства функционирует интернет-приемная, созданы аккаунты в социальных сетях, куда жители могут обращаться со своими вопросами и проблемами.