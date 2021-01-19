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Заключенные камчатской колонии строгого режима изготовили гостевой дом

Заключенные камчатской колонии строгого режима изготовили гостевой дом

Современный гостевой дом изготовили заключенные камчатской ИК-6. Расположен он на принадлежащей колонии базе отдыха «Коркино» в п. Паратунка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Камчатскому краю.

Конструкция дома является сборной, рассчитан дом на проживание двух человек, в нём имеется диван, душевая и санузел, посуда и бытовая техника.

«Сделать качественный и комфортный, но при этом недорогой по себестоимости дом для временного проживания – такую задачу мы ставили для себя при разработке данного проекта. У него небольшая площадь, но всё расположено максимально удобно для гостей. При этом в шаговой доступности находится бассейн, мангальная зона и банкетный зал. Такой дом станет идеальным вариантом для тех, кто решит отдохнуть вдали от городской суеты, а также туристам, как точка, откуда можно отправиться на экскурсии по живописным местам нашего полуострова», – рассказал главный инженер УФСИН России по Камчатскому краю майор внутренней службы Павел Бочковой.

В производственном секторе добавили, что стоимость суток проживания в данном доме будет конкурентна схожим предложениям других объектов туристической инфраструктуры. Для работников силовых ведомств Камчатского края и пенсионеров уголовно-исполнительной системы предусмотрены скидки.

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