Украл миллион и проиграл на тотализаторе

Камчатские полицейские возбудили уголовное дело в отношении мужчины, проигравшего на тотализаторе похищенные деньги.

Как сообщили в УМВД России по Камчатскому краю, в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег обратилась 52-летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Неизвестный похитил 1,25 млн рублей, которые она хранила в сумке у себя дома.

«Сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого похитителя. Им оказался 31-летний друг сына заявительницы, приехавший из Ставрополя на Камчатку на заработки. Мужчина временно проживал в квартире заявительницы. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что увлекается игрой на спортивных тотализаторах. Денежные средства он «позаимствовал», чтобы сделать ставки, планируя отыграться и вернуть их обратно. Вместо денег, мужчина подложил в сумку фальшивые банкноты «Банка приколов», надеясь, что женщина из-за своего плохого зрения не заметит подмены. Однако, женщина обнаружила пропажу и обратилась в полицию», - пояснили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по ст. 158 УК РФ «Кража». У мужчины изъято 16 тысяч рублей, остальную сумму он успел потратить на ставки.