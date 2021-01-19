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Камчатка в порядке

Камчатка держится на третьем месте в ДВО по заболеваемости COVID-19

Камчатка держится на третьем месте в ДВО по заболеваемости COVID-19

Камчатский край занимает третье место по количеству выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения среди регионов Дальневосточного федерального округа.

Пор данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, показатель Камчатки составляет 3 627,6.

В ДФО, по информации на 18 января, количество выявленных заболевших COVID-19 на 100 тыс. населения составляет 2 715,3 случаев. По данному показателю ДФО занимает второе место из восьми федеральных округов. Среди регионов Дальневосточного федерального округа тройку лидеров по численности выявленных инфицированных на 100 тыс. населения составляют Магаданская область (5 290,6 выявленных случаев), Сахалинская область (3 718,2) и Камчатский край (3 627,6). Наименьший показатель у Чукотского автономного округа –1 175,6.

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