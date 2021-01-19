Запреты и ковид не помешали камчатцам окунуться в крещенские купели

Несмотря запрет массовых купаний в Крещениеиз-за пандемии коронавируса, в некоторых местах люди самостоятельно оборудовали во льду купели.

Как сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю, в Петропавловске-Камчатском иордань была обустроена на озере Глубоком в пригородном посёлке Авача, там искупались около 30 человек. Возле Женского монастыря в Елизовском районе в ледяную воду зашли около 100 человек, в посёлке Ключи Усть-Камчатского района — около 25.

«Везде, где проходили обряды омовения, безопасность обеспечивали госинспекторы по маломерным судам и полицейские. На Женском монастыре дежурили сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России. На случай, если кто-нибудь из верующих решит искупаться в Авачинской бухте, сотрудники Камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России организовали её патрулирование», - сообщили в МЧС.

Купания состоялись и в поселке Октябрьский Усть-Большерецкого района, который находился 18 января под воздействием циклона.

Несчастных случаев во время празднования Крещения Господня отмечено не было, помощь камчатцам не понадобилась.