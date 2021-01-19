На горе Морозной пройдут российские и международные соревнования горнолыжников

С 30 марта по 5 апреля на Камчатке пройдет чемпионат и Кубок России, а также соревнования FIS по горнолыжному спорту. Лучшие спортсмены со всей России в течение недели будут состязаться в дисциплинах супергигант, слалом-гигант, слалом, а также в командной гонке на горнолыжном комплексе «Морозная».

«Соревнования такого высокого уровня проводились на Камчатке в 2019 году впервые за 19 лет. В прошлом году они были отменены из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что в соревнованиях этого года примут участие порядка 150 горнолыжников, в том числе спортсмены стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В состав делегаций войдёт около 50 тренеров и технических специалистов команд. Судейская бригада будет состоять из 75 человек, 40 из которых прибудут из других регионов. Успешное проведение соревнований позволит в ближайшей перспективе подтвердить заявку Камчатского края на проведение на базе горнолыжного комплекса "Морозная" международных соревнований "Кубок Дальнего Востока" — Far East Cup», — рассказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Напомним, в 2019 году на базе горнолыжного комплекса «Морозная» состоялись чемпионат и первенство России, этап Кубка России и международные соревнования FIS по горнолыжному спорту. В них приняли участие 137 спортсменов из 7 стран и 17 субъектов РФ.